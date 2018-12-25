Праздник не приходит: как избежать депрессии перед Новым годом

Зимние праздники – это не только приятная суета, подарки, радости и уверенность в "новом счастье". У многих в преддверие Нового года наблюдается эмоциональный спад и даже начинается депрессия.

Редакция портала Москва 24 решила разобраться, что делать, чтобы не поддаться депрессии перед 1 января.

Госпожа неудача

Подводя итоги прошедшего года, многие начинают концентрироваться на неудачах. Все это вызывает фрустрацию, самооценка занижается, мы переходит к самобичеванию. И это одна из самых распространенных ошибок.

"Нами управляют защитные механизмы. Наша память так работает: из всех прошедших событий мы привыкли выделять только неудачи", – объясняет психолог Института практической психологии и психоанализа Ольга Акинфиева.

Поэтому самый эффективный способ – постараться объективно подвести итоги года, обозначить все неудачи и обязательно вспомнить об успехах (путь и небольших).

Ожидания и реальность

Не стоит ждать от новогодней ночи чего-то волшебного. Такие игры с подсознанием заканчиваются, как правило, эмоциональным сбоем. Когда мы в очередной раз планируем что-то глобальное, сказочное и невероятное, а ничего подобного не происходит, приходит разочарование. А за ним, как правило, самопрограммирование: раз праздник не удался, то и год будет аналогичным.

"Не стоит недооценивать самопрограммирование. Если гадалка скажет внушаемому человеку, что он потеряет кошелек, то он его непременно потеряет. С личными настроями ситуация сложнее, мы легко можем убедить себя в том, что все будет плохо. На самом деле, нужно признать, что это всего лишь игры разума, это происходит исключительно у нас в голове", – сказала психолог Ассоциации экзистенциально-аналитических психологов и психотерапевтов Ольга Осипова.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Одиночество в Сети

Не сравнивайте себя с другими, особенно по фотографиям из социальных сетей. Если у вас начался эмоциональный упадок к Новому году, то вы наверняка найдете что-то прекрасное в чужой жизни, и что-то ужасное в своей. В таком состоянии подсознание работает именно так.

"Как правило, никто не знает, что скрывается за красивой новогодней картинкой. Возможно, это всего лишь заполнение внутренней пустоты. Поэтому не стоит всерьез относиться к жизни в соцсетях и тем более сравнивать себя с другими", – отметила Ольга Акинфиева.

Эмоциональное выгорание

В конце декабря многие начинают переосмыслять не только прошедший год, но и свою жизнь, жалуются на апатию и общее эмоциональное выгорание.

"Эмоциональное выгорание – это всегда внутренний конфликт, нарушение баланса. Человек пытается разобраться в том, чего он действительно хочет, и что на самом деле имеет в реальности. Например, хотите больше заниматься семьей, а занимаетесь работой", – говорит Осипова.

Возникает некий перекос желаемого и действительного, просыпается внутреннее накопившееся напряжение, и реакция может быть различной: от коротких истерик и легкой хандры до перехода в глубокую депрессию.

"В стрессовых ситуациях, когда мы не можем быстро решить проблему, у нас включается режим "я вообще ничего делать не буду". То есть в период сильного перенапряжения мозг как будто отказывается нормально работать. Как у чайки, которая вынашивает яйца. Если она замечает, что к ней подкрадывается опасность, она ведет себя довольно странно: понимает, что улететь не может (ведь тогда она оставит яйца), оставаться ей тоже нельзя, ведь ее могут убить. И что же делает чайка? Начинает чистить перья", – объяснила Акинфиева.

Так что в первую очередь, нужно понять, в чем состоит ваш внутренний конфликт. Признаться себе в этом и постараться найти решение проблемы. Да – это непростая задача, и многие специалисты рекомендуют обратиться напрямую к психотерапевту.