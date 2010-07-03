Американцы помешались на русском рассоле

Спортсмены в США заинтересовались огуречным рассолом. За напиток, который, по словам специалистов, восстанавливает мышечную ткань, они готовы платить любые деньги, сообщает "Дни.ру" со ссылкой на зарубежные СМИ.
О пользе рассола и ажиотаже вокруг него рассказывают не только журналисты. По словам менеджера магазина по продаже солений Майка Чу, стоимость одной банки может достигать 15 долларов (примерно 980 рублей). Впрочем, некоторые берут сразу ведро за 45 долларов (чуть меньше трех тысяч рублей).
Боец MMA Джейсон Маркланд заявил, что польза напитка оправдывает высокую стоимость. В любви к рассолу призналась и тренер Ли Герсен, которая пьет его прямо из банки.
Доктор Теодор Стрендж уточнил, что рассол положительно влияет на нормализацию обмена солей. При этом людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, по его словам, лучше осторожнее употреблять этот напиток.
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