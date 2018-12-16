УПЦ не стала признавать новую церковь Украины

Фото: ТАСС/Петр Сивков

Протоиерей Николай Данилевич, который является замглавы отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата, рассказал об отношении к новой церкви Украины, созданной на "объединительном соборе" в Киеве, передает РИА Новости со ссылкой на удаленную публикацию из соцсетей.

Структуру, появившуюся 15 декабря, представитель УПЦ назвал раскольнической. "Инородное тело, которое телом церкви отторгается и не принимается", – отметил Данилевич.

Кроме того, он поприветствовал, что верующие, наряду с епископатом и духовенством остались верны канонической украинской церкви.

Ранее собор избрал главой новой церкви Украины митрополита УПЦ Киевского патриархата Епифания Думенко. Избранный глава вышел на сцену на Софийской площади. Президент страны Петр Порошенко представил его как главу новой церкви.

В свою очередь митрополит РПЦ Иларион заявил, что его огорчает участие в этом мероприятии двух архиереев УПЦ Московского патриархата.