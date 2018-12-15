Главой новой украинской церкви избран представитель УПЦ Киевского патриархата

15 декабря, 20:49
Фото: ТАСС/Петр Сивков
Предстоятелем новой церкви на Украине был избран митрополит УПЦ Киевского патриархата Епифаний Думенко. Его выбрали на объединительном соборе в Киеве в субботу, 15 декабря, передает РИА Новости со ссылкой на украинское телевидение.
Каноническая УПЦ заявила, что не будет участвовать в мероприятии. Избранный глава вышел на сцену на Софийской площади. Президент Украины Петр Порошенко представил его как главу новой церкви.
"Разрешите представить новоизбранного предстоятеля митрополита Киевского Епифания. Ему выпадет миссия вместе с украинским президентом поехать в Константинополь в начале января и получить томос", – сказал он.
Ранее 15 декабря в Софийском соборе в Киеве прошел объединительный собор, на котором было объявлено о создании новой украинской церкви. В соборе участвовали представители Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви, два епископа УПЦ Московского патриархата.
Митрополит РПЦ Иларион заявил, что его огорчает участие в этом мероприятии двух архиереев УПЦ Московского патриархата.
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