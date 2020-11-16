Мужчина четыре года прожил в заточении из-за аллергии на электричество

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48-летний житель английского города Ротуэлл четыре года не выходил на улицу из-за редкой аллергии на электричество, сообщает издание Daily Mail.

Мужчина заметил, что стал быстро уставать, страдать от жжения в теле и странных ощущений в голове. Кроме того, он неожиданно похудел на 30 килограммов. Также, по словам мужчины, ему становилось плохо при нахождении рядом с гаджетами.

Британец побывал в нескольких странах, включая США и Германию, и потратил 200 тысяч фунтов стерлингов, чтобы найти причину своего состояния.

Врачи диагностировали ему электромагнитную сверхчувствительность, после чего мужчина покрыл дом специальной краской, защищающей от электромагнитного поля и 5G-излучений, и перестал выходить на улицу.

Ранее иммунолог назвала наиболее важные витамины в осенний период. По словам специалиста, защите от сезонных заболеваний способствует потребление продуктов с наличием бета-каротина.