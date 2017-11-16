В конгресс США внесли резолюцию об импичменте Трампа за "тяжкие преступления"

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Конгресс США рассмотрит резолюцию "об импичменте президента Дональда Трампа за особо тяжкие преступления". Инициаторами выступили представители демократической партии.

Американского лидера обвиняют в нарушении сразу нескольких статей конституции страны. В частности, в получении денег от иностранных политиков через отель Trump International Hotel, а также в отказе предоставить налоговые декларации и поместить активы в слепой трастовый фонд, передает RT.

Кроме того, в документе отмечаются связи Трампа с Москвой и якобы влияние Кремля на президентские выборы в 2016 году. Демократы упоминают также о том, что Трамп препятствовал расследованию "российского вмешательства".

По мнению авторов резолюции, президент нарушил свободу СМИ, например, когда при встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым не пустил журналистов из США.

Ранее известный деятель порноиндустрии Ларри Флинт предложил выплатить 10 миллионов долларов за любые материалы, которые смогут поспособствовать импичменту Трампа.