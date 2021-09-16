Макрон сообщил о ликвидации главаря "ИГ в Большой Сахаре"

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Фото: depositphotos/vverve
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о ликвидации главаря структуры запрещенной в России террористической организации ИГ – "Исламское государство в Большой Сахаре".
"Аднан Абу Валид аль-Сахрауи <...> был нейтрализован французскими войсками. Это еще один крупный успех в нашей борьбе с террористическими группировками в Сахеле", – написал он на своей странице в Twitter.
Позднее эту информацию подтвердила глава французского министерства вооруженных сил Флоранс Парли. По ее словам, лидер региональной ячейки ИГ был ликвидирован в результате удара, который нанесли военнослужащие в ходе операции "Бархан".
"Поздравляю военных и разведчиков, которые внесли свой вклад в эту многолетнюю охоту. Это решающий удар по этой террористической группировке. Наша борьба продолжается", – написала Парли на своей странице в Twitter.
Антитеррористическую операцию "Бархан" Франция начала в 2014 году. По данным министерства вооруженных сил этой страны, в кампании задействованы порядка пяти тысяч человек.
В мае прошлого года иракская национальная разведка сообщала о задержании одного из возможных преемников ликвидированного лидера запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" Абдалы Кардаша.
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