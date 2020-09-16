СК Белоруссии предъявил обвинения оппозиционеру Колесниковой

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Следственный комитет Белоруссии предъявил оппозиционеру Марии Колесниковой обвинение по статье "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности".

Сейчас Колесникова содержится под стражей. Расследование продолжается.

9 сентября членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака арестовали по делу о призывах к захвату власти. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее появилась информация об исчезновении Колесниковой. В СМИ сообщали, что утром 7 сентября ее посадили в микроавтобус с надписью "Связь" возле Национального художественного музея в Минске. Официальные власти заявили, что не располагают информацией по этому поводу.