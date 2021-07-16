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В мире

11:56

В Японии гроздь винограда продали за 12,7 тыс долларов

за рубежом

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

В Японии гроздь винограда редкого сорта "римский рубин" была продана на аукционе в городе Канадзава за 12,7 тысячи долларов, сообщает "Мир 24".

Гроздь винограда приобрел владелец сети японских супермаркетов на Тайване.

Сорт винограда "римский рубин" был выведен японскими селекционерами в 2008 году. Ягоды имеют алый цвет, а размер виноградин сопоставим с мячами для пинг-понга. Виноград имеет тонкую кожицу и сладкую мякоть.

В Японии "римский рубин" пользуется популярностью благодаря доле сахара, которая составляет не менее 18% от содержимого ягод.

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