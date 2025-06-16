Умер сын основателей бренда Estee Lauder Леонард Лаудер

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Почетный председатель совета директоров косметического бренда Estee Lauder Леонард Лаудер скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу компании.

В заявлении фирмы уточняется, что Лаудер умер 14 июня в кругу семьи.

Его сын Уильям рассказал о доброте отца ко всем людям, которые встречались на его пути. Он также отметил, что Лаудер обладал большим влиянием и при этом считал, что сотрудники компании являются "сердцем и душой" фирмы.

"Его теплота и забота оставили след в нашей компании, отрасли и, конечно же, в нашей семье", – добавил Уильям.

Лаудер родился в 1933 году в Нью-Йорке в семье Эсте и Джозефа Лаудеров, которые основали The Estee Lauder Companies. В 1958 году он приступил к работе в компании родителей. Труды Лаудера помогли расширить семейный бизнес и сделать его престижным косметическим брендом.

Под руководством председателя совета директоров в конце 1980-х в Москве открылся первый магазин Estee Lauder. За свою жизнь Лаудер получил множество наград, в том числе и государственных. Среди них – премия Lone Sailor, которую вручает Фонд корпуса снабжения ВМС США, и орден Почетного легиона Франции.