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В мире

13:57

Супруги, прожившие вместе 67 лет, умерли от COVID-19 с разницей в день

за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пара, которая прожила в браке 67 лет, умерла от коронавируса в английском городе Сток-он-Трент, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Одри и Джим Мартин, заболевшие COVID-19, были госпитализированы в одну больницу. От последствий вируса первой скончалась 88-летняя Одри, а спустя всего 25 часов умер ее 92-летний муж.

По словам невестки Мартинов Карен, супруги многое делали вместе и обожали друг друга. Она также рассказала, что пара всегда хотела умереть в один день.

Ранее сообщалось о супругах из США, проживших в браке 70 лет, которые умерли от коронавируса с разницей в несколько минут. В последние часы жизни они держались за руки. У них остались 5 детей, 13 внуков и 28 правнуков.

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