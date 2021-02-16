Ушла из жизни актриса Малого театра Лариса Кичанова

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Актриса Малого театра Лариса Кичанова умерла на 72-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба театра.

О месте и времени прощания с Кичановой сообщат дополнительно. Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким актрисы, говорится в сообщении.

По предварительным данным, заслуженная артистка России скончалась в Москве в результате осложнений, связанных с коронавирусом. Ее смерть констатировали во вторник, 16 февраля.



Лариса Кичанова выступала в Малом театре с 1972 года. Она известна зрителям по ролям в таких спектаклях, как "Царь Федор Иоаннович", "Повариха и Бабариха",

"Женитьба Бальзаминова", "Господа Головлевы" и "На всякого мудреца довольно простоты".