Новые обыски проводятся в офисах СМИ Киргизии

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Правоохранители в Киргизии вновь начали проводить обыски в офисах и домах сотрудников местных СМИ. Об оперативных мероприятиях сообщается на официальном сайте МВД республики.

"В настоящее время оперативные службы МВД проводят ряд оперативно-следственных и разыскных мероприятий по нескольким адресам", – говорится в публикации.

Причиной стали посты в соцсетях агентств, в которых граждан призывали к беспорядкам. Такие публикации появились в Сети в конце прошлого года. Подобные призывы были замечены на страницах "Айт Айт Десе" и "Темиров Live". По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее Госкомитет нацбезопасности республики сообщил, что спецслужбы провели обыски в киргизском информагентстве 24.kg в рамках дела о пропаганде войны. Оперативники изъяли компьютеры, ноутбуки, электронные носители, а также другие вещдоки, которые могут иметь значение для уголовного дела. Разыскные мероприятия продолжаются, уточнили в ГКНБ.

Также сообщалось, что гендиректора и шеф-редакторов агентства забрали на допрос в ГКНБ. Информагентство 24.kg работает с 2006 года. Оно считается самым цитируемым агентством Киргизии.