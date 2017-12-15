В Минобороны опровергли сообщения о перехвате российского Су-25 в Сирии

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В Минобороны опровергли сообщения зарубежных СМИ о перехвате в небе над Сирией двух российских штурмовиков Су-25.

В ведомстве заявили, что американские истребители F-22 приблизились к российским воздушным машинам со стороны восточного берега реки. F-22 создавал помехи Су-25, отстреливая тепловые ловушки, сообщает РИА Новости.

В Минобороны уточнили, что F-22 спешно покинул территорию после приближения к американской машине истребителя Су-35С.

Ранее сообщалось, что истребители F-22 ВВС США перехватили российские штурмовики Су-25 в небе над Сирией. Инцидент произошел 13 декабря.