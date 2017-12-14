F-22 ВВС США перехватили российские Су-25 в небе над Сирией

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Истребители F-22 ВВС США перехватили российские штурмовики Су-25 в небе над Сирией, сообщает The Independent со ссылкой на источник.

Инцидент произошел 13 декабря. Американские самолеты выпустили несколько ложных тепловых целей, напоминающих сигнальные ракеты, после того, как Су-25 нарушили согласованную зону полетов.

После предупреждения российские самолеты покинули данный район.

Ранее Владимир Путин поручил приступить к выводу значительной части российского воинского контингента из арабской республики. Президент РФ отметил, что российские военные совместно с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку террористов.