Экс-президент США Билл Клинтон госпитализирован – СМИ

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Бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон госпитализирован с заражением крови. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, экс-главу Белого дома доставили в Медцинский центр Ирвинского университета Калифорнии. Его лечат в том числе при помощи антибиотиков.

При этом официальный представитель Клинтона Ангела Урена сообщила, что он выздоравливает и находится в хорошем настроении.

Ранее сообщалось, что находящийся в Центральном военном госпитале в Праге президент Чехии Милош Земан страдает печеночной энцефалопатией.

По информации местных СМИ, болезнь принципиально ограничивает политика в выполнении обязанностей главы государства, поскольку оказывает негативное влияние на деятельность головного мозга.

В то же время официальных комментариев относительно диагноза и причины госпитализации президента Чехии не было. Лечащий врач Земана, гастроэнтеролог и директор госпиталя сообщили журналистам, что на это не получено согласие пациента.