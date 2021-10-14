Президента Чехии госпитализировали из-за печеночной энцефалопатии – СМИ

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Находящийся в Центральном военном госпитале в Праге президент Чехии Милош Земан страдает печеночной энцефалопатией, сообщает издание Denik N со ссылкой на три источника из окружения чешского лидера и медицинской сферы.

В публикации утверждается, что данная болезнь принципиально ограничивает Земана в выполнении обязанностей главы государства, поскольку оказывает негативное влияние на деятельность головного мозга.

В то же время официальных комментариев относительно диагноза и причины госпитализации президента Чехии не было. Лечащий врач Земана, гастроэнтеролог и директор госпиталя сообщили журналистам, что на это не получено согласие пациента.

О госпитализации чешского лидера стало известно в воскресенье, 10 октября. В Центральный военный госпиталь Земана поместили после окончания встречи с премьером страны Андреем Бабишем.

В сентября 77-летний президент Чехии прошел в этом медицинском учреждении плановую госпитализацию. Ранее в местных СМИ уже появлялась информация об ухудшении состояния здоровья Земана. Известно, что политик страдает невропатией ног, жалуется на нарушение слуха и пониженное артериальное давление.