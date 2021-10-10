Президент Чехии Земан доставлен в госпиталь в Праге

14:12
Фото:АР/Kenzaburo Fukuhara/Pool Photo
Чешский президент Милош Земан госпитализирован в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге. Об этом сообщает телеканал CNN Prima News со ссылкой на пресс-службу медучреждения.
"Вскоре после окончания встречи президента Милоша Земана с премьером Андреем Бабишем из ворот загородной резиденции президента выехала санитарная машина ЦВГ в сопровождении президентского автомобиля. Позднее пресс-служба ЦВГ сообщила о госпитализации Земана", – отмечается в сообщении телеканала.
Милошу Земану 77 лет. Ранее в местных СМИ появлялась информация об ухудшении состояния здоровья чешского лидера. В ответ на это глава президентской администрации Вратислав Минарж заявил, что Земан находится в своей загородной резиденции Ланы.
Однако позже пресс-секретарь президента Иржи Овчачек подтвердил в своем Twitter-аккаунте.
"Милош Земан по рекомендации лечащего врача профессора Мирослава Заворала согласился на госпитализацию в Центральный военный госпиталь в Праге. Президент республики был госпитализирован в воскресенье, 10 октября 2021 года", – написал он.
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