Президент Чехии Земан доставлен в госпиталь в Праге

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Чешский президент Милош Земан госпитализирован в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге. Об этом сообщает телеканал CNN Prima News со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

"Вскоре после окончания встречи президента Милоша Земана с премьером Андреем Бабишем из ворот загородной резиденции президента выехала санитарная машина ЦВГ в сопровождении президентского автомобиля. Позднее пресс-служба ЦВГ сообщила о госпитализации Земана", – отмечается в сообщении телеканала.

Милошу Земану 77 лет. Ранее в местных СМИ появлялась информация об ухудшении состояния здоровья чешского лидера. В ответ на это глава президентской администрации Вратислав Минарж заявил, что Земан находится в своей загородной резиденции Ланы.

Однако позже пресс-секретарь президента Иржи Овчачек подтвердил в своем Twitter-аккаунте.

"Милош Земан по рекомендации лечащего врача профессора Мирослава Заворала согласился на госпитализацию в Центральный военный госпиталь в Праге. Президент республики был госпитализирован в воскресенье, 10 октября 2021 года", – написал он.

