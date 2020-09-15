Во Франции занялись разработкой спрея для носа против коронавируса

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Команда французских ученых принялась за разработку спрея для носа, помогающего блокировать коронавирус. Об этом РИА Новости заявил профессор биомолекулярной лаборатории при Сорбонне Филипп Кароян.

По словам профессора, при получении нужного финансирования средство может быть готово через полгода.

"Мы с командой работаем над лечением, которое будет блокировать вирус. Это средство основывается на биологической мишени вируса", – объяснил Кароян. Он отметил, что COVID-19, оказываясь в организме, использует "ключ", взаимодействующий с "замком". В дальнейшем данный "ключ", как уточняет специалист, вступает во взаимодействие c белком ACE2 и открывает двери для проникновения коронавирусной инфекции.

Для борьбы с вирусом команда Карояна разработала фальшивый "замок", требующийся для "обмана" COVID-19. "Мы создали имитацию и будем развивать ее способность взаимодействовать с вирусом и блокировать заражение клеток легких", – пояснил научный сотрудник.

Применив математический алгоритм, он с помощью компьютерного моделирования создал 160 ложных "замков". Так, из 25 ложных "замков" 3 проявили себя очень эффективно, обращает внимание Кароян.

"Сегодня наша цель состоит в том, чтобы разработать средство в форме спрея, которое могло бы использоваться для профилактики коронавируса", – говорит французский исследователь.

Предполагается, что спрей получится использовать и после заболевания коронавирусом, чтобы заблокировать инфекцию в организме. "Мы сейчас в поисках инвестора, нам нужно 5 миллиардов евро, чтобы развивать проект", – делится планами Кароян.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 28,9 миллиона случаев заражения, свыше 922 тысяч человек скончались.

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