Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Оперштаб Москвы объяснил рост числа случаев коронавируса. Он зависит от следующих факторов.
Число тестов в городе выросло в среднем от 40 до 60 тысяч в день. Доля выявленных случаев COVID-19 от общего числа тестов уменьшилась.
Горожане стали активнее проходить тест: заполняемость записи на ПЦР выросла почти вдвое. Сами тест-системы становятся точнее, и число ложноотрицательных результатов тестов уменьшается.
Число уникальных пассажиров городского и личного транспорта выросло на шесть миллионов. Большинство сотрудников вернулось к очному режиму, учащиеся вернулись в школы, а студенты – в вузы.
Из регионов вернулись работники, приезжающие в Москву на сезонные заработки. Возобновился и внутренний туризм: с середины июня в столице побывало более 1,5 миллиона туристов.
Стабильная эпидситуация позволила людям активнее общаться и передвигаться по городу. Кроме того, из-за прихода прохладной погоды вместо парков и дач многие выбирают музеи, кинотеатры и кафе.
Аппараты искусственной вентиляции легких свободны на 90%. Ситуация в Москве остается контролируемой, так как уже сформирован запас мощностей для любого варианта развития событий.
В частности, сейчас свободны более 60% коек, специально выделенных под COVID-19. Создан постоянно пополняемый запас лекарств и средств защиты. У Москвы есть парк необходимого медоборудования.
Более 230 тысяч человек Москве уже перебороли болезнь. Из них 1,5 тысячи стали донорами, благодаря чему сформирован огромный запас плазмы для помощи самым тяжелым больным – 752 литра.
За месяцы пандемии коронавирус хорошо изучили: столичные врачи считаются самыми опытными в лечении инфекции. В городе создана крупнейшая в мире база КТ-снимков, а искусственный интеллект стал лучше распознавать ковидную пневмонию.
В России создали вакцину от коронавируса, которая уже прошла две стадии клинических исследований. Когда пострегистрационное исследование окончится, она будет доступна широкому кругу лиц.
Ранее говорилось, что москвичи сдали плазму для лечения больных COVID-19 уже более 3 тысяч раз. Врач отметил, что исследования о влиянии плазмы переболевших коронавирусом людей на ход лечения пациентов с COVID-19 продолжаются.
Еще 1 086 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
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