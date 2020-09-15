Оперштаб Москвы объяснил рост числа случаев коронавируса. Он зависит от следующих факторов.

Во-первых, в столице стали больше тестировать и лучше выявлять коронавирусную инфекцию. Число тестов в городе выросло в среднем от 40 до 60 тысяч в день. Доля выявленных случаев COVID-19 от общего числа тестов уменьшилась. Горожане стали активнее проходить тест: заполняемость записи на ПЦР выросла почти вдвое. Сами тест-системы становятся точнее, и число ложноотрицательных результатов тестов уменьшается.

Во-вторых, в Москве возросло число активных пользователей транспорта и посетителей общественных мест. Число уникальных пассажиров городского и личного транспорта выросло на шесть миллионов. Большинство сотрудников вернулось к очному режиму, учащиеся вернулись в школы, а студенты – в вузы. Из регионов вернулись работники, приезжающие в Москву на сезонные заработки. Возобновился и внутренний туризм: с середины июня в столице побывало более 1,5 миллиона туристов. Стабильная эпидситуация позволила людям активнее общаться и передвигаться по городу. Кроме того, из-за прихода прохладной погоды вместо парков и дач многие выбирают музеи, кинотеатры и кафе.