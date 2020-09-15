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Москва 24

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Общество

12:26

Оперштаб Москвы объяснил рост числа случаев коронавируса

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Оперштаб Москвы объяснил рост числа случаев коронавируса. Он зависит от следующих факторов.

  • Во-первых, в столице стали больше тестировать и лучше выявлять коронавирусную инфекцию.

    Число тестов в городе выросло в среднем от 40 до 60 тысяч в день. Доля выявленных случаев COVID-19 от общего числа тестов уменьшилась.

    Горожане стали активнее проходить тест: заполняемость записи на ПЦР выросла почти вдвое. Сами тест-системы становятся точнее, и число ложноотрицательных результатов тестов уменьшается.

  • Во-вторых, в Москве возросло число активных пользователей транспорта и посетителей общественных мест.

    Число уникальных пассажиров городского и личного транспорта выросло на шесть миллионов. Большинство сотрудников вернулось к очному режиму, учащиеся вернулись в школы, а студенты – в вузы.

    Из регионов вернулись работники, приезжающие в Москву на сезонные заработки. Возобновился и внутренний туризм: с середины июня в столице побывало более 1,5 миллиона туристов.

    Стабильная эпидситуация позволила людям активнее общаться и передвигаться по городу. Кроме того, из-за прихода прохладной погоды вместо парков и дач многие выбирают музеи, кинотеатры и кафе.

  • В-третьих, играет роль и фактор инфекций в осенний период, в том числе ОРВИ и гриппа. При этом болезнь не становится агрессивнее. По-прежнему высока доля бессимптомных и легко болеющих – 50%. Доля же крайне тяжелых больных уменьшилась на 13%.

    Аппараты искусственной вентиляции легких свободны на 90%. Ситуация в Москве остается контролируемой, так как уже сформирован запас мощностей для любого варианта развития событий.

    В частности, сейчас свободны более 60% коек, специально выделенных под COVID-19. Создан постоянно пополняемый запас лекарств и средств защиты. У Москвы есть парк необходимого медоборудования.

    Более 230 тысяч человек Москве уже перебороли болезнь. Из них 1,5 тысячи стали донорами, благодаря чему сформирован огромный запас плазмы для помощи самым тяжелым больным – 752 литра.

    За месяцы пандемии коронавирус хорошо изучили: столичные врачи считаются самыми опытными в лечении инфекции. В городе создана крупнейшая в мире база КТ-снимков, а искусственный интеллект стал лучше распознавать ковидную пневмонию.

    В России создали вакцину от коронавируса, которая уже прошла две стадии клинических исследований. Когда пострегистрационное исследование окончится, она будет доступна широкому кругу лиц.

За последние сутки в России выявили 5 529 новых случаев коронавируса. При этом в Москве подтвердили 730 новых случаев COVID-19. Всего в России выявлено 1 073 849 случаев COVID-19, вылечились 884 305 человек, скончались 18 785.

Ранее говорилось, что москвичи сдали плазму для лечения больных COVID-19 уже более 3 тысяч раз. Врач отметил, что исследования о влиянии плазмы переболевших коронавирусом людей на ход лечения пациентов с COVID-19 продолжаются.

Еще 1 086 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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