SCMP: в Китае скончались сразу несколько экспертов в области ИИ

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В Китае в результате несчастных случаев или болезней скончались сразу несколько экспертов в области искусственного интеллекта (ИИ), медицины и военных разработок. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

В материале утверждается, что ранняя смерть экспертов вызвала обеспокоенность по поводу личной безопасности специалистов. К примеру, эксперт Лю Шаошань отметил, что ученые в сфере ИИ находятся под сильным давлением.

"Отрасль развивается слишком быстро, и конкуренция очень жесткая", – сказал Шаошань, добавив, что специалисты также сталкиваются с давлением в вопросе этики и ИИ.

По данным газеты, в числе умерших главный научный сотрудник пекинской компании Megvii Technology Сунь Цзянь. Кроме того, позже по пути "на важную миссию" погиб военный эксперт по ИИ Фэн Янхэ, также скончались основатель SenseTime Тан Сяооу и соучредитель и главный директор по инновациям компании Yidu Tech Хэ Чжи.

Ранее китаец отказался от госпитализации из-за спешки на работу. Мужчина перенес сердечный приступ, ожидая поезд на железнодорожной станции в Чанше. Работники вокзала и медик из местной больницы быстро оказали ему помощь, однако он отказался от госпитализации и сказал, что ему необходимо сесть на поезд.

Врачи настояли на поездке в больницу. После долгих уговоров мужчина согласился поехать в медицинский центр.