Регулятор США отложил решение по вакцине Johnson&Johnson – СМИ

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Эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США не дали новых рекомендаций по использованию вакцины компании Johnson&Johnson, применение которой приостановили во вторник. Об этом передает канал NBC.

По данным СМИ, эксперты отложили принятие решения. Новое собрание для подготовки рекомендаций по использованию препарата пройдет в течение недели.

Ранее в США временно закрыли два центра вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом от компании Johnson&Johnson. По информации СМИ, 7 апреля в штате Колорадо 11 человек сразу после прививки почувствовали головокружение или тошноту. При этом на следующий день у нескольких человек проявились аналогичные симптомы уже в Северной Каролине.

До этого Всемирная организация здравоохранения внесла вакцину против коронавируса от фармацевтического подразделения Johnson&Johnson в список рекомендуемых препаратов для экстренного использования. В ВОЗ уточнили, что после многочисленных испытаний вакцина показала себя очень эффективной для пожилых людей.