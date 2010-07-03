Пострадавший рассказал подробности теракта в Крайстчерче

Террорист, который совершил теракт в одной из мечетей города Крайстчерч, расстрелял тех, кто стоял перед ним, а потом имама мечети. Такие показания дал подросток Асиль аль-Ансари из Саудовской Аравии, передает арабоязычный новостной телеканал Air Arabia.
Он также рассказал журналистам, что полиция не сразу приехала на место происшествия. "Люди звонили в полицию, как это началось, но она не появлялась", – сказал подросток. Юноша получил ранение в ногу, но ему удалось выбежать из здания и укрыться в одном из близлежащих домов.
Полиция задержала главного подозреваемого – 28-летнего австралийца Брендона Тарранта, и еще нескольких человек, имена которых пока не названы. Убийца вел прямую трансляцию в Facebook, а ранее опубликовал в Сети документ, в котором объяснил свои мотивы. Мужчина объяснил, что хотел снизить поток мигрантов и обеспечить будущее для своего народа.
Несколько фактов о новозеландском городе Крайстчерч
По просьбе телеканала Москва 24 местные жители рассказали, что они увидели в городе сразу после теракта. Живущий в Крайстчерче Александр Симо поведал, что центральные улицы заблокированы, а людям настоятельно рекомендовали не покидать дома.
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