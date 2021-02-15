В центральной части Турции начался мощный снегопад

16:28
Фото: AP Photo/Emrah Gurel
Сильный снегопад начался в центральной части Турции, в том числе в Анкаре. В результате в турецкой столице осложнено движение транспорта, сообщает РИА Новости.
Кроме того, из-за гололеда стало больше аварий. Накануне большое количество снега выпало в Стамбуле, где до 17 февраля были отменены занятия в учебных заведениях. Ко всему прочему, прервали паромное сообщение через Босфор.
Сейчас снегопад в турецком городе несколько ослаб, но движение машин до сих пор затруднено. Коммунальщики работают над расчисткой улиц. Снегопад в Стамбуле и центральной Турции будет продолжаться до пяти дней, следует из прогноза метеоспециалистов.
Ранее москвичам сообщили о приходе "пушкинской" погоды. Роман Вильфанд отметил, что солнечную погоду обусловит высокое атмосферное давление.
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