Журналисты киргизского информагентства 24.kg заявили об обысках в их офисе в Бишкеке

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В офисе киргизского информагентства 24.kg в Бишкеке организовали обыски. Об этом на своей странице в соцсетях сообщила редактор издания Махинур Ниязова.

"У нас в редакции проводят обыск сотрудники ГКНБ (Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана. – Прим. ред.)", – написала она.

По словам Ниязовой, сотрудники спецслужбы не пускают в помещение адвокатов и юристов организации "Институт Медиа Полиси" и правовой клиники "Адилет".

Между тем официальных заявлений, связанных с обысками, от ГКНБ не публиковалось.

Информагентство 24.kg работает с 2016 года. Оно считается самым цитируемым агентством Киргизии.

До этого на журналистку издания Sota (ранее Sota.Vision, признано в РФ СМИ-иноагентом) Анну Лойко завели уголовное дело об оправдании терроризма. Несколько лет назад девушка опубликовала в своем телеграм-канале статью об идеологии запрещенной и признанной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

