В Словакии ввели крупный штраф за вакцинирование от COVID-19 вне очереди

11:17
Фото: ТАСС/STRINGER/EPA
В Словакии решили штрафовать нарушителей очередности по вакцинации от COVID-19 за счет использования служебного положения. Размер штрафа составит 10 тысяч евро, сообщает телеканал TA3.
СМИ напомнили, что за такое злоупотребление служебным положением лишился поста директор чешского Государственного медицинского института Павел Бржезовский. По мнению правительства, угроза штрафных санкций отобьет у жителей желание нарушать очередность.
Вакцинация от коронавируса стартовала в Словакии 26 декабря. Ее проводят препаратами совместного производства компаний Pfizer и BioNTech. В числе первых прививки в стане получают пожилые граждане, больные тяжелыми хроническими заболеваниями, медики, сотрудники социальных служб и высшие должностные лица, обеспечивающие бесперебойное функционирование государства и экономики.
С начала года для сокращения социальных контактов граждан в стране резко ужесточили меры эпидемической безопасности. 9 февраля в Словакии должен завершиться режим чрезвычайной ситуации.
Ранее в Словакии подтвердили наличие нового штамма коронавируса. Известно, что инфекция была выявлена в первых образцах, взятых в районе Михаловце на востоке республики.
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