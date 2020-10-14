Суарес поставил новый рекорд по голам, опередив Роналдо

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Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес побил рекорд бывшего форварда команды Бразилии Роналдо по голам среди игроков южноамериканских сборных в официальных матчах, сообщает "Газета.ру".

У Роналдо в активе 39 мячей, а у Суареса – 41 гол. Уругваец отметился дублем во время встречи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды Эквадора.

Следующим в списке лучших бомбардиров южноамериканских сборных занимает нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси решил покинуть "Барселону" из-за дружбы с другим форвардом каталонского клуба Луисом Суаресом, которому руководство предложило искать новую команду.

По данным СМИ, еще одной причиной решения Месси стало крупное поражение "Барселоны" от "Баварии" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра закончилась со счетом 2:8 в пользу немецкой команды. Отмечалось, что "Барселона" пропустила 8 голов в одной встрече впервые с 1946 года.