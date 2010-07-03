Конгрессмен поздравил ВМС США снимком российского крейсера

Фото: соцсети

Конгрессмен США Брайан Маст поздравил американские военно-морские силы с годовщиной основания, опубликовав в соцсетях снимок российского крейсера "Петр Великий". О курьезе сообщает "Мир 24".

"С днем рождения, ВМС США! Мы благодарим всех мужчин и женщин, которые служат для обеспечения безопасности наших вод", – написал конгрессмен.

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com/FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@dave_brown24) 13 октября 2019 г.



На ошибку с выбором корабля указал редактор издания Politico Дэйв Бруан. "Это российский крейсер "Петр Великий", – отреагировал он на пост Брайана Маста. Как отметил Бруан, на корме корабля можно даже разглядеть флаг ВМФ России.

Впоследствии Маст исправил свое поздравление, заменив нашумевшее фото крейсера на официальным видео американских ВМС.

Крейсер "Петр Великий" – флагманский корабль Северного флота РФ. В настоящее время он является единственным находящимся в строю тяжелым атомным крейсером третьего поколения проекта 1144 "Орлан", отмечают специалисты.

Ранее сообщалось, что американский авианосец "Рональд Рейган" (USS Ronald Reagan) оказался в "ловушке" КНР в Южно-Китайском море по пути в Манилу. На портале Sohu был опубликован снимок со спутника, согласно которому авианосец находился в море один, тогда как вокруг него было пять китайских военных судов.