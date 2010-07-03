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В мире

12:22

В Сети высмеяли конгрессмена за фото "Петра Великого"

за рубежом общество

Фото: wikipedia.org

Пользователи Twitter высмеяли американского конгрессмена Брайана Маста за публикацию, в которой он поздравил ВМС США, прикрепив фотографию крейсера "Петр Великий", передает РИА Новости.

На ошибку обратил внимание редактор издания Politico Дэйв Бруан. Он отметил, что на корме корабля красуется российский военно-морской флаг.

Позднее Маст убрал фотографию крейсера и заменил ее официальным видео ВМС США, но пользователи Сети подмену заметили.

Многие написали ироничные комментарии под постом. Так, один из пользователей оставил запись: "Спасибо за поддержку российского флота".

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" ввели в строй в 1998 году. Он предназначен для уничтожения авианосных ударных групп противника. Корабль оснащен ракетным комплексом "Гранит" и противовоздушным комплексом С-300Ф "Форт".

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