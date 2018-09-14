Россиян предупредили о вспышке лептоспироза в Индии

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Роспотребнадзор предупредил о вспышке лептоспироза в Индии. Как отмечается, только за последние пять дней с подозрением на данное инфекционное заболевание зарегистрировано более 300 человек. В юго-западном штате Керала со 2 сентября объявлена чрезвычайная ситуация, говорится на сайте Роспотребнадзора.

Всего с 1 августа по 3 сентября от лептоспироза скончались порядка 40 человек, более 200 человек были госпитализированы.

"Министерство здравоохранения штата Керала объявило 2 сентября сего года в штате чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой лептоспироза, которая нарастает с 1 августа", – говорится на сайте российского ведомства.

По данным Роспотребнадзора, главной причиной заболевания считается зараженная возбудителем вода.

Для профилактики лептоспироза рекомендовано принимать противомикробные препараты.

Ранее ведомство посоветовало россиянам повременить с поездками во Вьетнам, так как там зафиксировали вспышку лихорадки Денге. По информации ведомства, признаки эпидемии отмечены в городах Дананге, Ханое, Хошимине. Неблагополучны и южные провинции. С начала года там зафиксировано более пяти тысяч случаев заболеваний.

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