Россиян предупредили о вспышке лихорадки Денге во Вьетнаме

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Роспотребнадзор советует российским туристам повременить с поездками во Вьетнам. В стране зафиксирована вспышка лихорадки Денге, сообщает Агентство "Москва".
По информации Роспотребнадзора, признаки эпидемии отмечены в городах Дананге, Ханое, Хошимине. Неблагополучны и южные провинции. С начала года там зафиксировано более 5 тысяч случаев заболеваний.
Всего во Вьетнаме зарегистрировано больше 21 тысячи случаев заражения лихорадкой Денге. Распространению инфекции способствуют сезон муссонов и сильная жара.
Лихорадка Денге широко распространена в Юго-Восточной Азии, Индии, Африке, встречается в Северной и Южной Америке.
В России за последние несколько лет тоже стали фиксировать завозные случаи лихорадки Денге. За пять месяцев 2018 года отмечено уже 113 таких случаев.
Заражение происходило при посещении Вьетнама, Таиланда, Индонезии, Индии, Бангладеш, Гонконга и Мальдивских островов, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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