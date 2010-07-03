В Госдуме оценили решение переименовать школу имени Пушкина в Латвии

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Переименование школы имени Пушкина в Латвии прокомментировал глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников.

Решение переименовать школу депутат назвал не просто "спорным", но и "оскорбительным". "Когда школе присваивают имя такого русского гения, как Пушкин, радуются не только россияне, но и те люди, которые проживают в Латвии, считают себя русскими и говорят на нашем языке", – подчеркнул парламентарий в беседе с RT.

Он также особо отметил, что название поменяли именно в канун дня рождения Александра Пушкина. По мнению Калашникова, такие действия латвийских властей "оскорбляют Россию и русских, проживающих в Латвии".

В начале июня Лиепайская дума одобрила переименование 2-й средней школы имени Александра Пушкина в "школу Лиедага". За высказались десять латвийских депутатов, трое были против.

Ранее в Госдуме оценили слова президента Латвии Эгилса Левитса о необходимости нормализации отношений с Россией. Депутат Виктор Водолацкий напомнил, что после введения антироссийских санкций страны Евросоюза потеряли миллиарды евро.