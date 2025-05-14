Jam Press: в Китае женщина в туалете проехала несколько десятков километров

Фото: whatsthejam.com

В Китае женщину, зашедшую в туалетную кабинку, случайно перевезли в другое место. Об этом сообщает Jam Press.

В таком положении пострадавшей пришлось преодолеть несколько десятков километров.

По данным издания, женщина находилась в общественном туалете, когда к ее кабинке подъехал вилочный погрузчик. Он поднял кабинку и поставил на платформу фуры, после чего она поехала. При этом рабочие не знали, что внутри находится человек.

Женщина всю дорогу оставалась внутри кабинки на фуре, ехавшей по автомагистрали. Состояние пострадавшей не уточняется.

Ранее в Китае мужчина едва не умер от сердечного приступа, который получил во время выполнения домашнего задания с сыном. Мужчина помогал ребенку выполнить задания для поступления в старшие классы. По данным СМИ, причиной приступа стало развитие ишемической болезни сердца на фоне стресса.