The Times of India: в Индии женщина проглотила телефон родственника и не выжила

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В Индии женщина проглотила мобильный телефон родственника и умерла. Об этом сообщает The Times of India.

25 января мужчина навестил свою родственницу, которая лежала с психическим заболеванием в одной из больниц города Раджамандри, расположенной в штате Андхра-Прадеш. После он обнаружил пропажу своего кнопочного мобильного телефона.

Пациентка призналась, что попыталась его проглотить, однако устройство застряло у нее в гортани. Женщину оперативно доставили в операционную и вытащили телефон.

Однако после этого у нее нарушилась сердечная функция, поэтому медики перевели ее в другую больницу. Там она была подключена к аппарату ИВЛ, но сердце пациентки остановилось.

Ранее специалисты детской больницы имени Башляевой в Москве спасли ребенка, проглотившего две сувенирные монеты. Врачи приняли решение оперативно провести эндоскопическое вмешательство. Эзофагоскопия показала в верхней трети пищевода две монеты, которые наслоились одна на другую.

