ОАЭ возглавил наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян

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Новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов стал наследный принц столичного эмирата Абу-Даби Мухаммед бен Зейд. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее решение принял Верховный федеральный совет. При этом Мухаммед бен Зейд фактически уже правил страной последние восемь лет.

Накануне президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайян скончался в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. Соболезнования в связи с его смертью выразил президент России Владимир Путин.