НАТО начнет вывод войск из Афганистана к 1 мая

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НАТО начнет вывод вооруженных сил из Афганистана к 1 мая. Об этом сообщает ТАСС.

"Признавая, что не существует военного ответа на вызовы, с которыми сталкивается Афганистан, страны НАТО приняли решение, что мы начнем вывод войск в составе миссии (инструкторов и советников – Прим. ред) "Решительная поддержка" к 1 мая", – говорится в заявлении, которое было принято по итогам видеоконференции министров обороны и глав МИД стран-членов альянса.

Ранее президент США Джо Байден принял решение о выводе американских войск из Афганистана до 11 сентября. В Белом доме заявили, что американскому лидеру не удалось уложиться в установленный ранее срок до 1 мая. Именно эта дата была согласована бывшей администрацией.