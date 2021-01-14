Власти Мадрида попросили объявить город зоной катастрофы из-за снегопада

В Испании подсчитали убытки от снегопада

Ущерб от прошедшего крупного снегопада в Мадриде составил почти 1,4 миллиарда евро, сообщает РИА Новости.

Мэр города Хосе Луис Мартинес-Альмейда отметил, что подсчеты велись на основании ущерба экономической деятельности, инфраструктуре и имуществу мэрии Мадрида. Он призвал правительство как можно скорее признать столицу зоной катастрофы.

Сообщалось, что только насаждений без учета парков было уничтожено частично или полностью 150 тысяч из 800. Вице-мэр Бегонья Вильясис подчеркнула, что ущерб зданиям был нанесен на сумму в 29,75 миллиона евро.

"Масштабы катастрофы такие, какие мы никогда не видели. Ситуация в Мадриде – это ситуация зоны катастрофы", – сказала вице-мэр, добавив, что объявление города зоной катастрофы позволит получить дополнительные средства на устранение последствий.

При этом в городе не исключают, что сумма ущерба может увеличиться. За время снегопадов выпало 1 250 тонн снега. Для восстановления нормальной жизни Мадрида потребуется определенное время, отметил мэр.

В настоящее время в городе ведут расчистку улиц, разбирают поваленные деревья и ветки. Уже удалось очистить от снега 750 километров пешеходных зон и собрать 1 100 тонн мусора.

Движение автобусов, пригородных поездов и работа аэропорта Барахас частично восстановлены. При этом школы закрыты до 18 января, а жителям советуют работать из дома.

Ранее на Мадрид обрушился снегопад "Филомена". В связи со стихийным бедствием в стране было отменено почти 500 авиарейсов и частично приостановлено железнодорожное и авиасообщение. В некоторых регионах власти приняли решение отменить занятия в учебных заведениях.

