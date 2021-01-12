Минувшая ночь в Испании стала самой холодной за последние 20 лет

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Минувшая ночь стала самой холодной в Испании как минимум за последние 20 лет, передает местная газета El Pais со ссылкой на официального представителя Государственного метеорологического агентства Рубена дель Кампо.

По словам синоптика, ночью в населенном пункте Бельо столбики термометров опустились до -25,4 градуса, в муниципалитете Молина-де-Арагон – до -25,2 градуса. В районе Мадрида температура опустилась до -13,2 градуса, а в парке "Ретиро" – до -7,4 градуса.

Из-за резкого снижения температуры Государственное метеорологическое агентство объявило предупреждение во многих регионах государства. Мороз пришел в Испанию после снежной бури, которая обрушилась на страну в конце прошлой недели.

В связи со стихийным бедствием в стране было отменено почти 500 авиарейсов и частично приостановлено железнодорожное авиасообщение. В некоторых регионах власти приняли решение отменить занятия в учебных заведениях.

Непогода пришла и в Индию. Знаменитое озеро Дал из-за аномальных морозов покрылось льдом. Во многих городах страны из-за холодов также начались перебои с электричеством, а на дорогах осложнилось движение.

