Российские дипломаты показали жителям Мадрида, как надо чистить снег

Российские и белорусские дипломаты показали жителям Мадрида, как надо чистить снег. Об этом сообщает РИА Новости.

Они начали убирать снег еще в субботу, когда жители испанской столицы еще не приступили к расчистке. Сотрудники дипломатических представительств РФ и РБ расчистили территорию вокруг своих зданий. При этом лопаты они сделали сами.

В посольстве РФ рассказали, что решили не дожидаться снегоуборочных машин, которые обещали предоставить. Пресс-секретарь российского диппредставительства Дмитрий Болбот отметил, что жители Мадрида поблагодарили дипломатов из России за акцию доброй воли.

По его словам, испанцы с восторгом рассматривали самодельные лопаты. Болбот отметил, что такие предметы для расчистки территории от снега отсутствовали в местных магазинах.

Белорусские дипломаты начали оказывать помощь 8 января. Сотрудник посольства РБ в Мадриде Ярослав Ковальчук рассказал, что приходилось толкать машины, поскольку они были обуты в летнюю резину.

"Утром 9 января, когда увидели, сколько снега намело, пошли очищать территории", – рассказал Ковальчук.

Он заявил, что для уборки снега использовались щетки и лопата для песка, которую дипломат одолжил у соседа.

"Разгребали, чем было, подручными средствами. Как борщ есть чайной ложкой. Видел, как испанцы тазами разгребали, мисками", – отметил Ковальчук.

Он подчеркнул, что снегопад, который прошел в Мадриде, оказался мощным даже по восточноевропейским меркам. Ковальчук рассказал, что подобный снегопад был зафиксирован в Белоруссии в 2013 году, однако его последствия удалось быстро ликвидировать благодаря работе коммунальных служб.

В минувшие выходные в Мадрид пришел ураган "Филомена". Вследствие этого столицу Испании накрыла сильнейшая за 80 лет снежная буря. В связи со стихийным бедствием отменили почти 500 авиарейсов. Также сообщалось о погибших.