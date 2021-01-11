Российские дипломаты показали жителям Мадрида, как надо чистить снег

11 января, 21:57
Фото: twitter.com/embajadarusaru
Российские и белорусские дипломаты показали жителям Мадрида, как надо чистить снег. Об этом сообщает РИА Новости.
Они начали убирать снег еще в субботу, когда жители испанской столицы еще не приступили к расчистке. Сотрудники дипломатических представительств РФ и РБ расчистили территорию вокруг своих зданий. При этом лопаты они сделали сами.
В посольстве РФ рассказали, что решили не дожидаться снегоуборочных машин, которые обещали предоставить. Пресс-секретарь российского диппредставительства Дмитрий Болбот отметил, что жители Мадрида поблагодарили дипломатов из России за акцию доброй воли.
По его словам, испанцы с восторгом рассматривали самодельные лопаты. Болбот отметил, что такие предметы для расчистки территории от снега отсутствовали в местных магазинах.
Белорусские дипломаты начали оказывать помощь 8 января. Сотрудник посольства РБ в Мадриде Ярослав Ковальчук рассказал, что приходилось толкать машины, поскольку они были обуты в летнюю резину.
"Утром 9 января, когда увидели, сколько снега намело, пошли очищать территории", – рассказал Ковальчук.
Он заявил, что для уборки снега использовались щетки и лопата для песка, которую дипломат одолжил у соседа.
"Разгребали, чем было, подручными средствами. Как борщ есть чайной ложкой. Видел, как испанцы тазами разгребали, мисками", – отметил Ковальчук.
Он подчеркнул, что снегопад, который прошел в Мадриде, оказался мощным даже по восточноевропейским меркам. Ковальчук рассказал, что подобный снегопад был зафиксирован в Белоруссии в 2013 году, однако его последствия удалось быстро ликвидировать благодаря работе коммунальных служб.
В минувшие выходные в Мадрид пришел ураган "Филомена". Вследствие этого столицу Испании накрыла сильнейшая за 80 лет снежная буря. В связи со стихийным бедствием отменили почти 500 авиарейсов. Также сообщалось о погибших.
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