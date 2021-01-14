Житель Китая попал в реанимацию из-за выдавленного прыща

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Житель китайской провинции Цзянсу почувствовал сильное недомогание, после того как выдавил прыщ на своем подбородке, сообщают "Дни.ру".

Сейчас мужчина уже второй месяц находится в реанимации. Дело в том, что из-за выдавленного прыща в ротовую полость китайца попала инфекция. В результате у него развилась пневмония, а затем коллапс легких.

Ранее эксперт порекомендовал отказаться от выдавливания прыщей: он напомнил историю об Александре Скрябине, который, по словам врача, в 43 года выдавил прыщ на верхней губе. Из-за этого у композитора развился сепсис и он умер буквально через неделю.