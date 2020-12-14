Мясников рассказал, какая привычка может быть смертельно опасной

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о привычке, которая может привести к смерти.
Эксперт порекомендовал зрителям отказаться от выдавливания прыщей: он напомнил историю об Александре Скрябине, который, по словам врача, в 43 года выдавил прыщ на верхней губе. Из-за этого у композитора развился сепсис и он умер буквально через неделю.
По словам Мясникова, носителями золотистого стафилококка являются около 30% людей.
"И он до поры спит", – подчеркнул специалист.
Также он отметил, что в последнее время многие принимают антибиотики. Злоупотребление такими препаратами также увеличивает риск летальности от выдавливания воспалений на коже.
"Привычка организма к антибиотикам вырабатывает у опасных микробов резистентность к ним, из-за чего лекарства могут не подействовать при развитии сепсиса, и пациент рискует умереть", – пояснил Мясников.
Ранее Мясников рассказал о продуктах, которые могут ускорить старение. Он заявил, что негативное воздействие на организм оказывает пища, в которой много сахара, соли, "неправильных жиров".
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