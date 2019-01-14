Брат Меган Маркл опозорил всю семью

Сводного брата Меган Маркл задержали за вождение в нетрезвом виде. Он уже извинился за то, что "навлек позор на свою семью", пишут "Дни.ру".
Полицейские Орегона обнаружили в крови брата Маркл Томаса количество алкоголя, которое сильно превышало норму. Сам задержанный утверждал, что результаты теста связаны с влиянием медицинских препаратов. По словам мужчины, он пил лекарства, так как страдает от болей в ноге.
Как рассказал Томас, незадолго до скандального случая он поссорился со своей невестой Дарлин Блаунт. "Мы сидели в баре, когда Дарлин сказала, что не хочет покидать заведение. Было поздно, и я хотел поехать домой", – вспоминает брат герцогини Сассекской. "Дома все стало только хуже. Я не хотел, чтобы конфликт обострился, и потому собрал все свои вещи и уехал", – добавил Маркл.
Мужчина также подчеркнул, что у него сильно болела нога, когда его остановила полиция. "Офицер потребовал, чтобы я прошел по прямой линии. Я ответил, что не смогу это сделать. Тогда он арестовал меня", – пояснил Томас.
Сама Меган Маркл в декабре возмутила королеву появлением на The Fashion Awards. Ее поступок стал сюрпризом для публики и грубым нарушением придворного протокола. Беременная герцогиня Сассекская подтвердила свою репутацию бунтарки, лично вручив награду лучшему дизайнеру женской одежды – Клэр Уэйт Келлер, которая разрабатывает коллекции для Givenchy.
Ранее также сообщалось, что Маркл собирается рожать под гипнозом, чтобы не чувствовать боли. Первенец принца Гарри и Меган Маркл должен появиться на свет весной.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.