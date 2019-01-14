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16:26

Брат Меган Маркл опозорил всю семью

за рубежом происшествия

16:26

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Фото: ТАСС/Chris Jackson

Сводного брата Меган Маркл задержали за вождение в нетрезвом виде. Он уже извинился за то, что "навлек позор на свою семью", пишут "Дни.ру".

Полицейские Орегона обнаружили в крови брата Маркл Томаса количество алкоголя, которое сильно превышало норму. Сам задержанный утверждал, что результаты теста связаны с влиянием медицинских препаратов. По словам мужчины, он пил лекарства, так как страдает от болей в ноге.

Как рассказал Томас, незадолго до скандального случая он поссорился со своей невестой Дарлин Блаунт. "Мы сидели в баре, когда Дарлин сказала, что не хочет покидать заведение. Было поздно, и я хотел поехать домой", – вспоминает брат герцогини Сассекской. "Дома все стало только хуже. Я не хотел, чтобы конфликт обострился, и потому собрал все свои вещи и уехал", – добавил Маркл.

Мужчина также подчеркнул, что у него сильно болела нога, когда его остановила полиция. "Офицер потребовал, чтобы я прошел по прямой линии. Я ответил, что не смогу это сделать. Тогда он арестовал меня", – пояснил Томас.

Сама Меган Маркл в декабре возмутила королеву появлением на The Fashion Awards. Ее поступок стал сюрпризом для публики и грубым нарушением придворного протокола. Беременная герцогиня Сассекская подтвердила свою репутацию бунтарки, лично вручив награду лучшему дизайнеру женской одежды – Клэр Уэйт Келлер, которая разрабатывает коллекции для Givenchy.

Ранее также сообщалось, что Маркл собирается рожать под гипнозом, чтобы не чувствовать боли. Первенец принца Гарри и Меган Маркл должен появиться на свет весной.

за рубежом происшествия

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