Меган Маркл возмутила королеву появлением на The Fashion Awards

Меган Маркл появилась на церемонии вручения The Fashion Awards, грубо нарушив королевский протокол, сообщает "Дни.ру".

Ее появление на премии стало сюрпризом не только для участников, но и для королевской семьи. Правда, если гости обрадовались неожиданному визиту, то в Букингемском дворце были возмущены.

Беременная герцогиня Сассекская подтвердила свою репутацию бунтарки: вновь лично вручила награду лучшему дизайнеру женской одежды – Клэр Уэйт Келлер, которая разрабатывает коллекции для Givenchy. С Маркл она познакомилась, когда создавала для нее свадебное платье. Отмечается, что Маркл по протоколу не могла появится на вручении премии.

Герцогиня снова проигнорировала правила королевского двора и вышла на сцену. Появилась Маркл в элегантном черном платье от Givenchy с обнаженными плечами. Также она нанесла на ногти темный маникюр вместо прозрачного, чем в очередной раз нарушила королевский регламент.

Вручая награду, Меган поблагодарила Клэр за прекрасную работу, а Великобританию назвала своим новым домом. На вечеринке Маркл встретилась с старыми приятелями. Среди них были Дэвид и Виктория Бекхэм, а также Кейт Мосс и Поппи Делевинь.