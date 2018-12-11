Меган Маркл возмутила королеву появлением на The Fashion Awards

11 декабря, 15:42
Меган Маркл появилась на церемонии вручения The Fashion Awards, грубо нарушив королевский протокол, сообщает "Дни.ру".
Ее появление на премии стало сюрпризом не только для участников, но и для королевской семьи. Правда, если гости обрадовались неожиданному визиту, то в Букингемском дворце были возмущены.
Беременная герцогиня Сассекская подтвердила свою репутацию бунтарки: вновь лично вручила награду лучшему дизайнеру женской одежды – Клэр Уэйт Келлер, которая разрабатывает коллекции для Givenchy. С Маркл она познакомилась, когда создавала для нее свадебное платье. Отмечается, что Маркл по протоколу не могла появится на вручении премии.
Герцогиня снова проигнорировала правила королевского двора и вышла на сцену. Появилась Маркл в элегантном черном платье от Givenchy с обнаженными плечами. Также она нанесла на ногти темный маникюр вместо прозрачного, чем в очередной раз нарушила королевский регламент.
Вручая награду, Меган поблагодарила Клэр за прекрасную работу, а Великобританию назвала своим новым домом. На вечеринке Маркл встретилась с старыми приятелями. Среди них были Дэвид и Виктория Бекхэм, а также Кейт Мосс и Поппи Делевинь.
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