В США невеста умерла от COVID-19 после сорвавшейся свадьбы

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В США девушка умерла от коронавирусной инфекции COVID-19 после сорвавшейся свадьбы. Об этом сообщает New York Post.

По информации издания, Стефани Линн Смитт должна была выйти замуж за Джеми Бассетта 13 ноября. При этом за несколько дней до торжества девушка заболела. Смитт решила, что у нее в очередной раз проявился опоясывающий лишай.

"Стефани переживала из-за свадьбы. Она пошла к врачу, который прописал ей лекарства", – отметила мать девушки Оралия Смит.

Позднее состояние девушки ухудшилось. В больнице ей поставили диагнозы "коронавирусная инфекция" и "пневмония".

Стефани Смитт была отправлена на домашнее лечение, но уже на следующий день она вернулась в больницу. У пациентки резко упал уровень кислорода в крови.

Издание отмечает, что назначенный день свадьбы девушка провела в больнице.

18 ноября жениха девушки попросили приехать в лечебный центр. Мужчина подозревал худшее, так как врачи обычно разрешают родным увидеться только с тяжелобольными пациентами.

Опасения жениха подтвердили врачи. Они сообщили ему о смерти девушки.

Медики отметили, что сердце Стефани Смитт останавливалось 4 раза. Врачи предпринимали попытки перезапустить его с помощью сердечно-легочной реанимации, но в последний раз это не помогло.

Ранее девушка умерла в день свадьбы в Дагестане. Смерть невесты наступила после приема успокоительного лекарства.