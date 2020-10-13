Футболисты до смерти избили одноклубника за ошибку на поле

Фото: Uganda Police Force

На футболиста Черчилла Овачи напали одноклубники, после чего он скончался, сообщает "Газета.ру".

Инцидент случился в Уганде, где проходил матч между местными командами. Во время игры был пропущен мяч по вине одного из игроков, за что на него набросились партнеры по клубу. Спортсменов удалось разнять, но после игры Черчилл спровоцировал новую драку.

Футболист был доставлен в больницу без сознания, а через несколько часов он умер. Отмечается, что по подозрению в убийстве были задержаны двое участников драки.

Ранее сообщалось, что в результате гибели подростка в юго-западном районе Москвы Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело. По данным СМИ, которые поступали ранее, мальчик 14 лет подрался с ровесниками, в результате чего и умер.