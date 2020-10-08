Потерпевший в результате стрельбы на Холмогорской улице лишился глаза

10:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Мужчина, которому выстрелили в лицо во время конфликта на Холмогорской улице, лишился глаза. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
В среду, 7 октября, на северо-востоке столицы произошел конфликт, переросший в драку. Один из участников происшествия выстрелил в другого из травматического пистолета. В МВД сообщили, что мужчину 1976 года рождения госпитализировали с огнестрельным ранением глазницы, переломами костей глазницы, размозжением глазного яблока и рваными ранами век.
"Подозреваемый 1970 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом костей носа также был госпитализирован в медучреждение", – добавили в столичном главке.
В МВД уточнили, что подозреваемый задержан и находится под охраной сотрудников полиции, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Ранее перестрелка произошла в центре Москвы. Группа неизвестных совершила нападение на двух мужчин.
По данным источника в правоохранительных органах города, инцидент случился на улице Гиляровского.
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