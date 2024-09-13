Oddity Central: жидкий рамен для геймеров появился в Японии

Фото: nipponham.co.jp

Японская компания – производитель лапши выпустила в продажу жидкий рамен Boost Noodle для геймеров, пишет Oddity Central.

Как отмечает издание, продукт выпускается в пластиковых пакетах. Это позволяет покупателям есть одной рукой, не отвлекаясь от игрового процесса.

При этом, хотя жидкий рамен изначально предназначался для геймеров, он может быть полезен любому человеку, который ищет удобный и сытный перекус, добавили в компании. По их словам, продажи увеличиваются каждый день.

Между тем филиппинский гимнаст Карлос Юло получил на родине пожизненный запас лапши за победы на Олимпийских игр в Париже. Юло завоевал золото в вольных упражнениях и опорном прыжке.

По информации СМИ, спортсмен должен был получить дом, квартиру, 13 миллионов филиппинских песо (более 19 миллионов рублей) и право бесплатно питаться во многих местных заведениях, включая бесплатную лапшу.