WSJ: компании в США готовы платить до 50 тыс долларов за генетический отбор умных детей

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Главы технологических компаний Кремниевой долины в США согласны платить до 50 тысяч долларов за генетический отбор одаренных детей. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

Стартапы Nucleus Genomics и Herasight предлагают проверять IQ эмбрионов. Предполагается, что подобные процедуры на ранних стадиях помогут определить риски развития различных заболеваний, а также протестировать потенциальный уровень интеллекта ребенка.

Уточняется, что процедуры могут стоит от 6 до 50 тысяч долларов. Однако специалисты готовы тратить деньги для выращивания "высокоэффективных детей".

Ранее в США родился ребенок из эмбриона, который хранился в морозильной камере с 1994 года. Мальчик появился на свет 26 июля. У него также есть родная 30-летняя сестра.

Мать назвала рождение сына "сюрреалистическим". Малыш получил статус "самого старого ребенка" в мире.