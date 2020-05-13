Прожившие 61 год вместе супруги умерли от COVID-19 в один день

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Американские супруги, которые прожили вместе 61 год, умерли от коронавируса в один день в больнице в американском Сент-Луисе, передает издание St. Louis Post-Dispatch.

Билл и Патрисия Олвиг скончались в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Они находились в больнице и были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за ужасного состояния больных медики рекомендовали родственникам отключить их от оборудования.

В связи с осложнениями близкие понимали, что супруги не смогут излечиться, поэтому им вызвали священника. Молитву показали в онлайн-формате, за ней наблюдало более 30 родственников. Билл и Патрисия умерли с разницей в 40 минут.

Ранее их доставили в больницу из дома престарелых. Билла госпитализировали после ухудшения состояния, которому предшествовали кашель и повышенная температура. Патрисию забрали в больницу через шесть часов.

По данным ВОЗ, в США зарегистрировали более 1,3 миллиона случаев заболевания коронавирусом. Свыше 230 тысяч пациентов выздоровело после прохождения курса лечения. 82 548 человек скончались в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.