В США прошла презентация малошумного сверхзвукового самолета X-59

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Корпорация Lockheed Martin совместно с NASA представили экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59. Об этом сообщается на сайте NASA.

X-59 примечателен тем, что сможет преодолевать звуковой барьер со сниженным уровнем шума. В NASA считают, что данный проект может содействовать снятию запрета на коммерческие сверхзвуковые полеты, который действует уже более 50 лет из-за шума.

Разработка самолета ведется с 2019 года. Согласно заявленным характеристикам, X-59 будет достигать скорости в 1488 километров в час.

Его первый полет запланирован на конец весны – начало лета.

Ранее сообщалось, что вечером 5 января у самолета Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines во время полета вылетел иллюминатор, после чего воздушное судно совершило экстренную посадку в Портленде в американском штате Орегон.

Из-за разгерметизации эксплуатацию некоторых самолетов в США приостановили. Ограничение распространяется примерно на 171 самолет.



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